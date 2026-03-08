Incidente ad Eboli | uomo investito all' altezza della rotatoria di Santa Cecilia

Sabato sera a Santa Cecilia di Eboli, un uomo straniero è stato investito da un'auto vicino alla rotatoria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo o sull’identità del conducente coinvolto nell’incidente. La polizia sta svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dramma, sabato sera, a Santa Cecilia di Eboli: uno straniero è stato investito vicino alla rotatoria da un'auto. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale il malcapitato, con diverse gravi ferite. Accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Eboli, tragico incidente in località Santa Cecilia: perde la vita un uomo investito in biciTragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia. FOTO/ Eboli, tragico incidente in località Santa Cecilia: perde la vita un uomo investito in biciTragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia. Tutto quello che riguarda Santa Cecilia. Temi più discussi: Incidente ad Eboli: uomo investito all'altezza della rotatoria di Santa Cecilia; Incidente a Eboli, marocchino investito a Santa Cecilia; Episodio di violenza in pieno centro ad Eboli; Eboli e Battipaglia avvolte dal silenzio: il dolore unanime per la scomparsa di Matteo Ginetti. Incidente a Eboli, marocchino investito a Santa CeciliaInvestito uomo di nazionalità marocchina nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia ad Eboli. Un uomo di nazionalità marocchina è stato investito nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia mentre si ... infocilento.it Eboli, incidente stradale: tre feriti sequestrata una bici truccataIncidente a Santa Cecilia, nell’intersezione via Marco Aurelio con Viale Eburum ad Eboli. L’impatto è avvenuto tra una bici elettrica modificata con motore truccato, condotta da un extracomunitario di ... ilmattino.it “Fino a domenica la cantante al Santa Cecilia: brani di Cole Porter e “Besame mucho” in scaletta”. Grazie a La Repubblica ed in particolare a Gigi Razete Line up Lauren Henderson – voce Claudio Guarcello – pianoforte Fulvio Buccafusco – contrabbasso - facebook.com facebook