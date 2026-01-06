Incidente a Volpiano | scontro frontale tra due auto un conducente ferito in codice rosso

Un incidente si è verificato oggi a Volpino, lungo corso Europa, intorno alle 18,40. Due veicoli sono entrati in collisione frontale, nei pressi del deposito Eni. Un conducente è rimasto ferito in codice rosso. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente.

