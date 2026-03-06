Incendio autocarro A16 | Vigili del Fuoco bloccano le fiamme

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, un autocarro è stato avvolto dalle fiamme sull’autostrada A16, tra Napoli e Canosa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e hanno bloccato le fiamme. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. Al momento non si segnalano feriti.

Un autocarro è finito avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, sul tratto dell'autostrada A16 tra Napoli e Canosa. L'evento si è verificato alle ore 18:00 al chilometro 34,150, nel comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino hanno provveduto allo spegnimento immediato del veicolo e alla messa in sicurezza dell'area circostante. Nonostante il fuoco abbia coinvolto un mezzo pesante, le operazioni si sono concluse senza che si registrassero feriti. L'intervento dei soccorsi e la gestione della viabilità La rapidità con cui i soccorsi hanno agito ha permesso di limitare i danni materiali ed evitare vittime umane in una situazione potenzialmente catastrofica.