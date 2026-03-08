Incendio a Montecosaro | fiamme minacciano casa 2 ore di lotta

Nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo 2026, un incendio si è sviluppato nella località Asola a Montecosaro Alto, coinvolgendo un casolare. Le fiamme hanno minacciato di arrivare alle abitazioni vicine, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per circa due ore per cercare di contenere il rogo e proteggere le strutture circostanti.

Nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo 2026, le fiamme hanno raggiunto pericolosamente un casolare nella località Asola a Montecosaro Alto. L’intervento dei vigili del fuoco di Civitanova e Macerata è durato circa due ore per mettere in sicurezza l’area circostante l’abitazione. Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento. L’allarme è stato lanciato quando il fuoco si è propagato dalle sterpaglie situate sul terreno adiacente alla casa verso la struttura abitativa. Oltre ai pompieri, anche gli agenti della Polizia locale sono giunti sul posto per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico. La presenza delle forze dell’ordine suggerisce che l’incidente richiedesse non solo lo spegnimento, ma anche il controllo dell’accesso alla zona colpita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

