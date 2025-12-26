Campodolcino incendio in una casa di vacanza | dodici ore di lavoro per domare le fiamme

Campodolcino (Sondrio), 26 dicembre 2025 – Ci sono volute quasi dodici ore per spegnere l’incendio e mettere definitivamente in sicurezza la palazzina di Campodolcino, in via Gualdera, dove nella notte tra Natale e Santo Stefano si è sviluppato un rogo che ha interessato il tetto e l’appartamento all’ultimo piano. L’allarme e l’arrivo dei soccorsi. L’allarme poco dopo le 4, alle 4.17 sul posto cinque squadre di Vigili del Fuoco tra permanenti da Mese e Sondrio e volontari da Campodolcino, Madesimo e Mese con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e il carro aria. Fortunatamente nell’abitazione – una seconda casa per le vacanze – in quel momento non si trovava nessuno e dunque non si contano feriti o intossicati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

