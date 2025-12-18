Rissa fuori lo stadio comunale tra giovanissime Borrelli | Campanello d' allarme che non possiamo ignorare

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio davanti allo stadio comunale ‘Augusto Bisceglie’ di Aversa, coinvolgendo giovani coinvolte in una rissa. Borrelli evidenzia come questa situazione rappresenti un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato, richiedendo attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza e il rispetto tra le nuove generazioni.

Un' aggressione in pieno giorno è quella che si è verificata all'esterno dello stadio comunale ‘Augusto Bisceglie’ di Aversa. Una rissa tra giovanissime ripresa e ‘spedita’ al deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli.“Quanto accaduto fuori allo stadio di Aversa è gravissimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

