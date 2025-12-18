Rissa fuori lo stadio comunale tra giovanissime Borrelli | Campanello d' allarme che non possiamo ignorare

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio davanti allo stadio comunale ‘Augusto Bisceglie’ di Aversa, coinvolgendo giovani coinvolte in una rissa. Borrelli evidenzia come questa situazione rappresenti un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato, richiedendo attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza e il rispetto tra le nuove generazioni.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.