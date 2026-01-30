L' associazione Thamaia lancia la campagna di sensibilizzazione Agata | una donna che ha detto NO
Durante le celebrazioni di Sant’Agata, l’associazione Thamaia ha deciso di lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione intitolata “Agata, una donna che ha detto NO”. L’obiettivo è far conoscere la figura di Agata e il suo coraggio, invitando le persone a riflettere sulla forza di una donna che si oppose alle ingiustizie. La campagna parte proprio in questo periodo, tra eventi e manifestazioni, per ricordare un esempio di resistenza e determinazione.
In occasione delle celebrazioni dedicate a Sant’Agata, l’Associazione Thamaia lancia anche quest’anno la campagna di comunicazione dal titolo “Agata, una donna che ha detto NO”. Un messaggio chiaro e netto, che verrà diffuso sui canali social e nello spazio pubblico cittadino attraverso affissioni in 50 fermate degli autobus urbani. Agata non è solo una figura religiosa, ma una donna la cui storia parla ancora al presente. Il suo rifiuto di piegarsi alla violenza e al controllo maschile la rende oggi un simbolo potente di autodeterminazione. Agata ha detto NO e, per questo, è stata punita con la morte: una storia che richiama con forza la realtà dei femminicidi e delle molteplici forme di violenza che colpiscono le donne ogni giorno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
