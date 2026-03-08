Alle 17.30 nell’enoteca ’Stiacciole’ a Istia si terrà l’incontro intitolato ’In filo veritas: il coraggio di darsi voce’. L’evento, organizzato dall’enoteca, prevede un pomeriggio dedicato alla riflessione e alla condivisione, con un focus ispirato al mito di Filomela. La manifestazione si svolge in via Scansanese e invita i partecipanti a confrontarsi sui temi della comunicazione e del rispetto.

Oggi alle 17.30 l’Enoteca ’Le Stiacciole’, a Istia (via Scansanese), ospiterà l’incontro ’In filo veritas: il coraggio di darsi voce’, un pomeriggio di riflessione e condivisione ispirato al mito di Filomela. Nel racconto delle ’Metamorfosi’ di Ovidio, Filomela viene privata della voce ma trova nel ricamo il modo di raccontare la propria verità. Da questo mito nasce l’idea dell’incontro: creare uno spazio di ascolto e dialogo dove storie, esperienze e sensibilità diverse possano intrecciarsi. L’iniziativa, promossa dall’Enoteca Le Stiacciole, spazio che negli ultimi anni si sta affermando come luogo informale di incontro tra cultura, territorio e vino, vedrà la partecipazione di Atelier dei Sogni, Tutto è Vita e Olympia de Gouges. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’In filo veritas’ nell’enoteca ’Stiacciole’

Sora, " Il filo del tempo – La tessitura nell’antichità"Il Comune di Sora invita bambini, famiglie e curiosi a partecipare a un affascinante laboratorio archeologico dedicato alla tessitura nell’antichità,...

Il Cinema Teatro Veritas torna a vivereIl taglio del nastro con una festa si è svolto domenica scorsa, ma le porte del rinnovato cinema teatro Veritas di Reda si riapriranno al pubblico il...