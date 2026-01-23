il cinema teatro veritas torna a vivere

Il Cinema Teatro Veritas di Reda, recentemente rinnovato, si prepara a riaprire al pubblico. Dopo il taglio del nastro avvenuto domenica scorsa, le porte si riapriranno il 7 febbraio con l’inizio della rassegna dialettale. Un'occasione per rivivere uno spazio culturale importante del territorio, che torna a essere punto di incontro e di spettacolo per la comunità.

Il taglio del nastro con una festa si è svolto domenica scorsa, ma le porte del rinnovato cinema teatro Veritas di Reda si riapriranno al pubblico il prossimo 7 febbraio quando andrà in scena la rassegna dialettale. Da qui ricomincia il nuovo corso del ‘Veritas’ di Reda, di proprietà della parrocchia e che costituisce, come riferiscono i residenti un punto di riferimento per tutta la frazione. Sette spettacoli ogni sabato fino ad aprile sono quelli in programma, poi si proseguirà con tutti gli altri in programma tra cui quello della compagnia ‘Il Sipario’, che al cinema teatro parrocchiale trova la propria sede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

