Sora Il filo del tempo – La tessitura nell’antichità

Il Comune di Sora propone un laboratorio archeologico dedicato alla tessitura nell’antichità, rivolto a bambini, famiglie e appassionati. Un’occasione per esplorare le tecniche e la storia di questa antica attività, attraverso attività pratiche e approfondimenti culturali. Un percorso che permette di conoscere meglio le tradizioni e le modalità di vita delle civiltà passate, valorizzando il patrimonio storico locale.

