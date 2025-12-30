Sora Il filo del tempo – La tessitura nell’antichità

Il Comune di Sora propone un laboratorio archeologico dedicato alla tessitura nell’antichità, rivolto a bambini, famiglie e appassionati. Un’occasione per esplorare le tecniche e la storia di questa antica attività, attraverso attività pratiche e approfondimenti culturali. Un percorso che permette di conoscere meglio le tradizioni e le modalità di vita delle civiltà passate, valorizzando il patrimonio storico locale.

Il Comune di Sora invita bambini, famiglie e curiosi a partecipare a un affascinante laboratorio archeologico dedicato alla tessitura nell’antichità, un vero viaggio nel tempo alla scoperta di una delle attività più antiche dell’umanità.Attraverso l’uso di piccoli telai didattici, i partecipanti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

