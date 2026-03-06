Benzina e gasolio rincari record | La Campania tra le regioni più penalizzate

Tra il 4 e il 6 marzo, i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati significativamente. In Sicilia, il gasolio self ha registrato un incremento di 11,6 centesimi al litro, mentre in Calabria e a Bolzano la benzina self ha superato 1,8 euro al litro. La regione Campania si trova tra quelle più colpite da questi rincari, che si sono verificati nel breve arco di due giorni.

🔗 Leggi su Ildenaro.it