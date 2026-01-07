Assoutenti prezzi anomali della benzina | in Campania costa più del gasolio
In Italia, il prezzo della benzina sta lentamente diminuendo, raggiungendo i livelli più bassi da dicembre 2022. Tuttavia, in alcune regioni, tra cui la Campania, si osservano situazioni anomale: il costo della benzina supera quello del gasolio, creando disparità di prezzo tra i carburanti al dettaglio. Questa situazione evidenzia differenze regionali che meritano attenzione, anche in un contesto di generale calo dei prezzi nazionali.
Tempo di lettura: 2 minuti Mentre il prezzo medio nazionale della benzina scende, registrando i livelli minimi da dicembre 2022, in alcune Regioni si registrano andamenti anomali dei listini al dettaglio, con la verde che ai distributori continua a costare più del gasolio. Lo afferma Assoutenti, che ha rielaborato i dati diffusi oggi dal Mimit analizzando gli effetti del riallineamento delle accise scattato lo scorso 1° gennaio. E’ il caso della Sicilia, dove la benzina costa oggi 1,684 euro al litro, il diesel 1,676 eurolitro, con la verde che risulta così più cara di 0,8 centesimi di euro rispetto al gasolio – spiega Assoutenti – Stessa cosa in Campania, dove la benzina costa 0,5 cent in più del diesel (1,651 eurolitro contro 1,646 eurolitro), mentre in Basilicata i due carburanti presentano lo stesso prezzo medio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
