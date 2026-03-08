In ballo c’è il futuro di Marliana La mobilitazione delle frazioni | Mettete al sicuro le nostre strade

Il futuro di Marliana è al centro di un'attenzione crescente tra le frazioni del territorio, che hanno organizzato una mobilitazione per chiedere interventi sulle strade. Il comitato cittadino ’Marliana e le sue frazioni’ ha avviato una serie di azioni di protesta per sottolineare la necessità di mettere in sicurezza le vie di accesso. La richiesta riguarda principalmente il miglioramento delle condizioni delle strade e la prevenzione di eventuali rischi.

Marliana, 8 marzo 2026 – Il comitato cittadino 'Marliana e le sue frazioni', intercettando un diffuso malumore tra i cittadini del Comune riguardo al cattivo stato in cui versano troppe strade provinciali che attraversano il territorio, ha invitato il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e l'assessore alla viabilità Lisa Amidei a un incontro che si terrà martedì 10 marzo (alle 21.15) al ristorante da Sonia in località Avaglio. "Nell'incontro pubblico, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare – annuncia il presidente del comitato Alessandro Marini – approfondiremo con i responsabili provinciali la situazione della varie...