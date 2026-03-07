Gp d’Australia doppietta Mercedes in qualifica | Russell in pole davanti ad Antonelli

Durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, Mercedes ha ottenuto una doppietta con Russell in prima posizione e Antonelli che lo segue in seconda. La sessione ha confermato le performance viste nelle prove libere e nei test, con i due piloti che si sono distinti rispetto agli altri concorrenti. La partenza è prevista con Russell in pole e Antonelli subito dietro.

La corsa alla pole position del Gran Premio d’Australia ha confermato le indicazioni emerse nei test e nelle prove libere. Sul circuito di Melbourne la Mercedes ha conquistato la prima fila con una doppietta: George Russell partirà dalla pole position davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, staccato di 293 millesimi. Un risultato che evidenzia il vantaggio del team tedesco, apparso particolarmente competitivo anche in relazione ai nuovi regolamenti del 2026, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei propulsori ibridi. Distacchi pesanti per gli avversari Alle spalle delle Mercedes il distacco è stato significativo. Isack Hadjar con la Red Bull ha accusato quasi otto decimi di ritardo, mentre Charles Leclerc ha pagato oltre otto decimi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

F1 Australia: le Mercedes volano, Russell in pole davanti ad Antonelli, Leclerc quarto.

Dopo le prime libere in Australia, Toto Wolff mantiene i piedi per terra: la Mercedes può sembrare la squadra da battere, ma il team principal frena l’entusiasmo e sottolinea che Ferrari e Red Bull restano più veloci - facebook.com facebook

