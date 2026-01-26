In lieve calo le imprese attive | ma l' imprenditorialità a Forlì-Cesena resta diffusa Chi sale e chi scende

Al 31 dicembre 2025, le imprese attive a Forlì-Cesena registrano una lieve diminuzione, ma l’imprenditorialità resta significativa nella zona. Secondo i dati Infocamere-Movimprese, elaborati dalla Camera di commercio della Romagna, la situazione evidenzia un quadro stabile con alcuni cambiamenti tra le imprese che crescono e quelle che diminuiscono. Un'analisi che consente di comprendere meglio le dinamiche economiche locali e le tendenze di sviluppo imprenditoriale.

Nel confronto tendenziale con il 31 dicembre 2024 si riscontra una diminuzione delle imprese attive pari allo 0,6%, maggiormente contenuto rispetto al dato regionale (-1,2%) In base ai dati Infocamere-Movimprese elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, al 31 dicembre 2025 si contano 39.649 imprese registrate (sedi), di cui 35.272 attive. L’imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 90 imprese attive ogni 1.000 abitanti (86 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale). Nel corso del 2025 si sono verificate 2.050 iscrizioni e 2.112 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo negativo di 62 unità (nel 2024 il saldo fu pari a -83); il tasso di variazione annuale delle imprese registrate è pertanto negativo (-0,16%), in controtendenza rispetto al dato regionale (+0,38%) e nazionale (+0,98%).🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Matrimoni misti in lieve calo, ma crescono le unioni con i nuovi italianiRoma, 21 gennaio 2026 - Nel 2024 i matrimoni con almeno uno sposo straniero registrano una lieve flessione, mentre aumentano le unioni che coinvolgono nuovi cittadini italiani, segno di un processo di ... stranieriinitalia.it

Wall Street in lieve calo: Dow Jones perde lo 0,30%Wall Street chiude la settimana in lieve calo dopo due giorni di rialzi, influenzata dalle tensioni tra Stati Uniti ed Europa sulla Groenlandia. La situazione si è parzialmente risolta dopo l’annuncio ... borse.it

Lo spread Btp-Bund apre stabile a 62 punti base. Il rendimento dei decennali italiani in lieve calo al 3,5% #ANSA x.com

Unrae, a novembre primo lieve calo per le auto usate. Flessione dell'1,7% dopo 5 mesi di crescita consecutiva #ANSAmotori #ANSA facebook