Imma Tataranni | Scalera torna per l’ultima stagione ma con un addio pieno di amore

La quinta e ultima stagione di Imma Tataranni vede il ritorno di Vanessa Scalera nel ruolo di Scalera, che si congeda dalla serie con un messaggio di affetto. La serie introduce anche nuovi personaggi, tra cui Rocco Papaleo, e si prepara a concludersi dopo quattro stagioni. L’atto di Scalera rappresenta un momento di commozione per i fan e per gli addetti ai lavori.

Vanessa Scalera, l'attrice che ha dato vita al celebre personaggio di Imma Tataranni, conferma che la quinta stagione, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal 8 marzo 2026, segnerà la conclusione della sua esperienza nel ruolo della sostituto procuratore.