La quinta stagione di Imma Tataranni è stata annunciata e sarà trasmessa in prima serata su Rai 1. La serie vede protagonista un sostituto procuratore che si confronta con nuovi casi, tensioni sentimentali e una narrazione che tiene alta l’attenzione degli spettatori. La stagione comprende un certo numero di puntate, e la data di inizio è stata resa ufficiale.

La data è finalmente ufficiale e Imma Tataranni 5 è pronta a prendersi la prima serata di Rai 1 con nuovi casi, tensioni sentimentali e un carico di aspettative altissimo. D’altronde, dopo il successo delle stagioni precedenti, era inevitabile che il pubblico chiedesse a gran voce il ritorno del sostituto procuratore più anticonvenzionale della tv italiana. E così, mentre i fan contano i giorni, emergono dettagli su quando va in onda, quante puntate sono previste, cosa accadrà nella trama e quali volti ritroveremo nel cast. Di seguito, quindi, tutto quello che c’è da sapere su data di uscita, anticipazioni, interpreti e location della fiction di Rai 1 ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Imma Tataranni 5, quando inizia e quante puntate sono: trama, cast e anticipazioni

Giusy Buscemi in Vanina 2, trama, cast e quante puntate sonoLe storie dei polizieschi italiani funzionano quando riescono a mescolare indagini e vita privata, tensione e sentimenti.

'A testa alta – Il coraggio di una donna': trama, cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla fiction con Sabrina Ferilli al via dal 7 gennaio 2026 su Canale 5La trama si incentra sul tema del revenge porn, della violenza digitale e del giudizio collettivo.

Una raccolta di contenuti su Imma Tataranni.

Temi più discussi: Imma Tataranni torna con la quinta stagione (l’ultima della fortunata serie); ‘Imma Tataranni 5’. Dall’8 marzo su Rai 1 tornano i casi del sostituto procuratore di Matera; Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5; Vanessa Scalera: Imma Tataranni è pronta a lasciare la procura.

Vanessa Scalera torna l'8 marzo con Imma Tataranni 5A partire da domenica 8 marzo 2026 parte la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Scopriamo quando inizia, quanti ... alfemminile.com

Imma Tataranni 5 quando inizia su Rai 1: data ufficialeLa prima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore andrà in onda domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1. La serie continuerà quindi la sua tradizione di appuntamento ... daninseries.it

Giuseppe Mandrake Ninno attore nella fiction Imma Tataranni: l'annuncio del comico brindisino. Domenica 8 marzo la prima puntata - facebook.com facebook

5^ SERIE FICTION “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” DALL’8 MARZO SU RAI 1, NEL CAST LE NOVITÀ ROCCO PAPALEO, GIUSEPPE NINNO (MANDRAKE) E MARTA MANDUCA x.com