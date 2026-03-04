Giusy Buscemi torna sul set interpretando il ruolo di Vanina nella seconda stagione della serie poliziesca italiana. La narrazione combina le indagini di polizia con aspetti della vita privata dei personaggi, creando un intreccio tra tensione e sentimenti. La stagione si compone di un numero ancora da definire di puntate, mentre il cast principale include diversi attori noti del genere.

Le storie dei polizieschi italiani funzionano quando riescono a mescolare indagini e vita privata, tensione e sentimenti. Ed è proprio su questo equilibrio che torna a muoversi Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie con Giusy Buscemi che riparte con una nuova stagione fatta di misteri, pericoli e conti ancora aperti con il passato. Nella seconda stagione ritroviamo il vicequestore Vanina Guarrasi alle prese con nuove indagini ma anche con una minaccia che incombe sulla sua vita. Il passato, infatti, torna a bussare alla porta e rischia di rimettere tutto in discussione. Le anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giusy Buscemi in Vanina 2, trama, cast e quante puntate sono

Leggi anche: Vanina 2 - Un vicequestore a Catania, da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono

Prima di noi: cast, trama e quante puntate sono della serie sulla famiglia SartoriLa nuova saga familiare di Rai 1, ispirata al romanzo di Giorgio Fontana, attraversa sessant'anni di storia italiana, dal Friuli rurale alla Torino...

Tutto quello che riguarda Giusy Buscemi.

Temi più discussi: Vanina 2, quando inizia la nuova stagione della serie con Giusy Buscemi; Giusy Buscemi torna su Canale 5: Vanina 2 tra giustizia e ferite mai rimarginate; Catania e l'Etna protagoniste di 'Vanina 2', con Giusy Buscemi vicequestore; Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, torniamo con Vanina 2 e Catania protagonista.

Vanina 2, intervista esclusiva a Giusy Buscemi: Vanina si troverà divisa tra Paolo e Manfredi. Se non ci fosse stata Miss Italia non sarei qui oggi. Ballando con le ...La fiction Vanina – Un vicequestore a Catania torna su Canale 5 dal 4 marzo, con Giusy Buscemi protagonista nei panni del vicequestore catanese. superguidatv.it

Giusy Buscemi in tv: la vittoria a Miss Italia nel 2012, chi è il marito regista, 6 segretiL'attrice torna a vestire i panni di Giovanna Vanina Guarrasi nella seconda stagione della serie «Vanina - Un vicequestore a Catania», in onda da mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5 ... corriere.it

Palomar Production. . La nostra Giusy Buscemi ospite ad "Amici" di Maria De Filippi per presentare la nuova stagione di #Vanina - Un vicequestore a Catania. Da domani 4 marzo, in prima serata su Canale 5 e in streaming su @mediasetinfinity! Una coproduz facebook

Ospiti del ventunesimo appuntamento del pomeridiano di #Amici25 saranno Bresh che canta “Introvabile”, Alessio Bernabei con “Tevere” e infine Giusy Buscemi per presentare la nuova stagione di “Vanina” Domani, ore 14, su #Canale5 x.com