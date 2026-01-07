' A testa alta – Il coraggio di una donna' | trama cast quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla fiction con Sabrina Ferilli al via dal 7 gennaio 2026 su Canale 5

La trama si incentra sul tema del revenge porn, della violenza digitale e del giudizio collettivo. La vita della protagonista Virginia Terzi viene sconvolta dalla diffusione (senza il suo consenso) di un video intimo che la ritrae mentre fa sesso con un uomo in macchina Canale 5 apre il nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 'A testa alta – Il coraggio di una donna': trama, cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla fiction con Sabrina Ferilli al via dal 7 gennaio 2026 su Canale 5 Leggi anche: A testa alta, il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli: la trama, il cast e quante puntate sono Leggi anche: A testa alta, da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta la serie con Sabrina Ferilli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A Testa Alta – Il coraggio di una donna la nuova serie con Sabrina Ferilli | trama cast e quando in tv; A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna | Sabrina Ferilli debutta su Canale 5. A testa alta, il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli: la trama, il cast e quante puntate sono - Stasera, mercoledì 7 gennaio, in onda la prima puntata della miniserie A testa alta - fanpage.it

