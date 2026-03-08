Imma Tataranni 5 | il cast attori e personaggi della serie su Rai 1

La quinta stagione di Imma Tataranni, la serie su Rai 1, presenta un cast composto da attori e personaggi noti. Tra i protagonisti ci sono figure che interpretano ruoli principali e secondari, contribuendo a sviluppare la trama. La serie riprende le vicende di Imma Tataranni, interpretata da un'attrice principale, e coinvolge altri interpreti che ricoprono ruoli di supporto. La produzione vede la partecipazione di diversi attori, ognuno con un ruolo specifico.

Qual è il cast (attori e personaggi) della serie con protagonista Vanessa Scalera? Nel cast si confermano oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro. Dove è stata girata Imma Tataranni 5?... 🔗 Leggi su Tpi.it

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5: anticipazioni, location, cast e puntateImma Tataranni - Sostituto Procuratore 5 torna in televisione: scopriamo anticipazioni, location, cast e puntate. donnaglamour.it

Imma Tataranni 5 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la stagioneStasera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, andrà in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, che vedrà lo 'sceriffo di Matera' alle prese con la separazione da Pietro e con due casi colle ... movieplayer.it

«Vanessa Scalera torna a vestire i panni di una Imma Tataranni che finalmente mostra la sua fragilità». Dopo una lunga attesa, questa sera su Rai 1 alle 21:30 debutta la quinta stagione di Imma Tataranni, l’amatissima serie che racconta le indagini e la vita pr - facebook.com facebook

5^ SERIE FICTION “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” DALL’8 MARZO SU RAI 1, NEL CAST LE NOVITÀ ROCCO PAPALEO, GIUSEPPE NINNO (MANDRAKE) E MARTA MANDUCA x.com