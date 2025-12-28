Se fossi te il cast | attori e personaggi della serie su Rai 1

. Se fossi te è la serie in onda il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1 in prima visione e i n prima serata. Una fiction natalizia a lieto fine con Marco Bocci e Laura Chiatti. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, con l’amichevole partecipazione di Sebastiano Somma, Leo Manisse, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Lucia Ceracchi, Mariella Valentini, con Bebo Storti e con la partecipazione di Nino Frassica. “Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall’inserimento dello scambio dei corpi. 🔗 Leggi su Tpi.it

