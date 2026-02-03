L’invisibile | il cast attori e personaggi della serie su Rai 1

L’ultima puntata della miniserie su Rai 1 ha portato gli spettatori nel cuore della caccia a Matteo Messina Denaro. Lino Guanciale interpreta un ruolo centrale in una narrazione che ricostruisce gli ultimi anni di fuga del boss. La serie, in due episodi, ha tenuto incollati gli italiani davanti alla TV, offrendo uno sguardo diretto sulla complessa operazione di cattura.

. L’invisibile è la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro in onda in prima visione su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Appuntamento il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30. Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi e un grande cast composto da personaggi noti come Levante, Leo Gassmann e Ninni Bruschetta. 🔗 Leggi su Tpi.it

