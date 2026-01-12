La Preside da stasera su Rai 1 | la trama il cast da quante puntate è composta la serie con Luisa Ranieri
Comincia in questo lunedì 12 gennaio 2026, su Rai 1 in prima serata, La Preside, la nuova fiction con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora Non rivedremo a breve la sua Lolita Lobosco, ma Luisa Ranieri tornerà stasera su Rai 1 con una fiction nuova di zecca, La Preside, co-prodotta dalla Zocotoco di Luca Zingaretti. Diretta da Luca Miniero, la serie è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella sua lotta al degrado educativo e sociale. La Preside racconta una storia di riscatto: la trama della fiction Eugenia Liguori, 47 anni, è una donna visionaria e ostinata, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l'Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman
Leggi anche: L’altro ispettore da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la serie
La preside con Luisa Ranieri inizia stasera: e la chiamavano 'a pazza...; La Preside con Luisa Ranieri: quando inizia, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi; La Preside, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni; Luisa Ranieri: «In “La Preside” racconto la storia (vera) di una donna speciale».
“La Preside” al via stasera in tv: Luisa Ranieri è una donna che ha scelto di non arrendersi - Ispirata a una storia vera, La Preside debutta oggi su Rai 1 con Luisa Ranieri protagonista. amica.it
La Preside, da stasera su Rai 1. La seguirete La meravigliosa Luisa Ranieri torna protagonista con una storia vera, ispirata alla figura di Eugenia Carfora, dirigente della scuola di Caivano. Quattro puntate che ci porteranno in una realtà complessa, che ci f - facebook.com facebook
Da stasera su Raiuno la miniserie La preside, "una storia che va raccontata", ha detto Luisa Ranieri, che veste i panni della dirigente scolastica di Caivano, divenuta simbolo. La 'vera preside' Eugenia Carfora: "Servirebbe una scuola dell'obbligo fino a 18 anni x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.