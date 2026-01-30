Stasera su Canale 5 debutta “Colpa dei sensi”, una nuova miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La fiction racconta di una storia d’amore complicata da bugie e tradimenti. La coppia di attori torna in TV dopo un po’ di tempo, pronta a catturare l’attenzione del pubblico con una trama intensa. La serie è composta da poche puntate e va in onda in prima serata, portando sul piccolo schermo un mix di emozioni e colpi di scena.

In questo venerdì 30 gennaio esordisce su Canale 5 in prima serata Colpa dei sensi, la nuova miniserie che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, una storia d'amore, menzogne e tradimenti Si ricompone la coppia sul piccolo schermo formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano da stasera su Canale 5 in prima serata con Colpa dei sensi. Insieme a loro anche la coppia (nel lavoro e nella vita) formata da Simona Izzo, ideatrice della miniserie, e Ricky Tognazzi, che insieme a Graziano Diana e Matteo Bondioli firmano il soggetto di serie. La trama di Colpa dei sensi Quando Davide (Gabriel Garko) torna nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, viene messo di fronte al suo passato sentimentale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Colpa dei sensi da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta la fiction

Approfondimenti su Colpa dei sensi

Stasera su Canale 5 parte “Colpa dei sensi”, la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

A partire da questa sera su Canale 5, la serie con Sabrina Ferilli racconta la storia di una preside rispettata, coinvolta in un caso di diffusione di un video senza consenso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Colpa dei sensi

Argomenti discussi: Colpa dei sensi, il cast della serie con Gabriel Garko; ‘Colpa dei Sensi’, la fiction su Canale 5: Porto San Giorgio e Fermo vanno in tv; Colpa dei sensi, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono; ‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce.

Colpa dei sensi da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta la fictionIn questo venerdì 30 gennaio esordisce su Canale 5 in prima serata Colpa dei sensi, la nuova miniserie che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, una storia d'amore, menzogne e tradimenti ... movieplayer.it

Colpa dei sensi: trama, cast e puntate della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik su Canale5Al via stasera su Canale5 la serie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Nella trama, Davide D’Amico indaga per scoprire la verità sull’omicidio di sua madre. Composta da tre puntate, è ... fanpage.it

Da , in #ColpaDeiSensi, #TommasoBasili sarà Enrico Tebaldi, un uomo affascinante, ambizioso e abituato a vincere... In attesa di conoscerlo, scopriamo qualche piccola anticipazione Vi aspettiamo su #Canale5 e su #MediasetInfinity con la pri facebook

Garko e Safroncik tra passione e crime in «Colpa dei sensi»: tutto sulla nuova fiction da stasera su Canale 5 x.com