Stasera va in onda la quinta e ultima stagione di Imma Tataranni, serie televisiva italiana. Tra i nuovi personaggi introdotti c’è Rocco Papaleo, che interpreta il ruolo del procuratore capo Galliano. La conclusione della serie è stata annunciata e rappresenta il finale di questa lunga avventura televisiva. La stagione si compone di nuovi episodi che chiudono la narrazione.

Questa sera riparte Imma Tataranni, giunto alla quinta stagione: questa sarà l'ultima. Tra i nuovi arrivi quello di Rocco Papaleo nel ruolo del procuratore capo Galliano Inoltre ci sarà un nuovo arrivo nel cast: Rocco Papaleo che prenderà il posto di Carlo Buccirosso, in qualità di procuratore capo. Questa stagione arriva in un’incertezza generale da parte del pubblico che non è convinto della piaga che potrà prendere la serie senza un personaggio così importante come quello di Ippazio Calogiuri. Nella puntata di stasera vedremo Imma alle prese con una procura che è cambiata secondo diversi punti di vista. Tra lei e Diana il sodalizio diventa sempre maggiore, lavorando fiano al fianco: infatti sarà lei a prendere il posto di Calogiuri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Imma Tataranni 5: da stasera l’ultima stagione, anticipazioni

Al via stasera la quinta (e forse ultima) stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la serie ambientata a Matera con Vanessa Scalera«Imma Tataranni è una fiction che fa ridere, che intrattiene, c’è il giallo, però è anche una fiction che porta alla ribalta delle problematiche...

Imma Tataranni 5 torna su Rai1: l’ultima stagione con Vanessa ScaleraIl ritorno di Imma Tataranni nella serata dell’8 marzo Rai1 celebra la Festa della Donna riportando in prima serata uno dei suoi personaggi più amati...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imma Tataranni.

Temi più discussi: ‘Imma Tataranni 5’. Dall’8 marzo su Rai 1 tornano i casi del sostituto procuratore di Matera; Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5; Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; Imma Tataranni 5: quante puntate sono e quando finisce.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5: anticipazioni, location, cast e puntateImma Tataranni - Sostituto Procuratore 5 torna in televisione: scopriamo anticipazioni, location, cast e puntate. donnaglamour.it

Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari TuoiDa domenica 8 marzo Vanessa Scalera torna a vestire i panni del sostituto procuratore di Matera: Rocco Papaleo e Lodo Guenzi nel cast, De Martino chiude prima ... libero.it

Imma Tataranni 5 inizia stasera su Rai 1. La seguirete Vanessa Scalera torna protagonista con la quinta e ultima stagione che è composta da 4 puntate. Si chiuderà il ciclo del Sostituto Procuratore di Matera, uno dei personaggi più amati della fiction italia - facebook.com facebook

5^ SERIE FICTION “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” DALL’8 MARZO SU RAI 1, NEL CAST LE NOVITÀ ROCCO PAPALEO, GIUSEPPE NINNO (MANDRAKE) E MARTA MANDUCA x.com