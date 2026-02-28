Israele e Usa attaccano l' Iran le prime immagini del raid | colonne di fumo a Teheran

Sabato sera, Israele ha condotto un attacco sulla capitale iraniana, e le prime immagini mostrano colonne di fumo che si alzano da una zona a sud di Teheran. Dopo l’intervento, si è osservata una nube di fumo visibile dalla città, mentre le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali. L’evento ha provocato reazioni nelle fonti di informazione locali e internazionali.

Sabato, dopo l’attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran. Il primo raid evidente è avvenuto vicino agli uffici della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei. Gli Stati Uniti stanno partecipando, anche se non è ancora chiaro quale sia il loro grado di coinvolgimento, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense e da una persona informata sull’operazione, che hanno parlato in forma anonima per non rivelare dettagli su operazioni militari sensibili. Non è stato immediatamente chiaro se l’86enne Khamenei fosse nei suoi uffici in quel momento. Non è stato visto in pubblico da giorni, mentre crescono le tensioni con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

