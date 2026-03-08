Il Verona fa l'impresa a Bologna e torna a sperare nella salvezza | la Fiorentina non va oltre il pari

Il Verona ha ottenuto una vittoria importante contro il Bologna allo stadio Dall'Ara, conquistando tre punti fondamentali. Con questa vittoria, il team di Verona si è portato al penultimo posto in classifica, condividendo l'ultima posizione con il Pisa. Nel frattempo, la Fiorentina ha pareggiato senza riuscire a salire in classifica.

Il Verona fa l'impresa e va a vincere al Dall'Ara in casa del Bologna lasciando l'ultima posizione condivisa col Pisa piombando al penultimo posto. Tre punti importanti per sperare ancora nella salvezza anche in virtù del casalingo della Fiorentina contro il Parma al Franchi.