Il Pescara di Insigne torna in corsa per la salvezza Mantova fa pari ma sbaglia un rigore al 92’

Il Pescara di Insigne torna in corsa per la salvezza dopo aver battuto in rimonta il Palermo, che arrivava con 14 partite positive. La partita, valida per la 27ª giornata, si è giocata all’Adriatico. Nel frattempo, il Mantova ha pareggiato, ma ha sbagliato un rigore al 92’. La giornata ha visto anche tre posticipi.

La copertina dei tre posticipi della 27ª giornata se la guadagna il Pescara. Gli abruzzesi hanno battuto in rimonta il Palermo che arrivava all’Adriatico con una striscia positiva di 14 partite. La squadra di Pippo Inzaghi era passata in vantaggio con un gol del solito Pohjanpalo, sempre più capocannoniere a quota 18, ma poi è arrivato il clamoroso ribaltone. Un capolavoro iniziato grazie alla rete del ‘figliol prodigo’ Lorenzo Insigne (primo centro dopo il ritorno) e che poi è stato completato dal colpo di Meazzi, arrivato ad appena tre minuti dal novantesimo. La squadra di Gorgone resta sempre il fanalino di coda del torneo, ma sale a 21 punti grazie alla seconda vittoria nelle ultime tre, rilanciando le proprie speranze di salvezza (-4 dai playout). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

