europa league il bologna non va oltre il pari contro il celtic in dieci uomini

Il Bologna termina la partita contro il Celtic con un pareggio 2-2 al Dall'Ara, in una sfida valida per l'Europa League. Nonostante la presenza di un avversario in inferiorità numerica, i rossoblù non riescono a ottenere il risultato pieno. La squadra di Italiano mantiene chances di qualificazione, ma la qualificazione ai play-off potrebbe dipendere dai risultati delle ultime giornate e dal posizionamento in classifica.

Il Bologna pareggia 2-2 al Dall'Ara contro il Celtic nella penultima giornata di Europa League. La squadra di Italiano resta ancora in corsa per i play-off ma rischia di compromettere il piazzamento da testa di serie. Primo tempo horror della squadra di Italiano, che si ritrova subito sotto due gol. Un passaggio sbagliato di Skorupski spiana la strada al gol di Hatate, che prima segna poi si fa espellere al 35'. Nonostante l'inferiorità numerica gli scozzesi raddoppiano al 41' con Trusty. Nella ripresa è assedio del Bologna. Segna prima Thijs Dallinga di testa poi pareggia Jonathan Rowe con un tiro da fuori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bologna, pari e rimpianti: 2-2 in rimonta al 'Dall'Ara' contro il Celtic in dieci uominiEuropa League: sotto di due reti e in superiorità numerica dal 34' (rosso ad Hatate), i rossoblù di Italiano hanno reagito nella ripresa con i gol di Dallinga e Rowe ... corrieredellosport.it

Europa League, il Bologna non va oltre il pari contro il Celtic in dieci uominiSotto di due gol nel primo tempo, la squadra di Italiano sfrutta l'uomo in più e trova il pareggio nella ripresa con le reti di Dallinga e Rowe ... ilgiornale.it

