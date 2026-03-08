Il vero problema della nuova F1 non è tanto che sembra Mario Kart ma le magagne della Mercedes

Durante il Gran Premio d’Australia, si è evidenziato come la Mercedes abbia mostrato un vantaggio nel rispetto di regolamenti, gestione dell’energia e aerodinamica, mentre la nuova Formula 1 del 2026 si distingue per duelli spettacolari e caratteristiche che ricordano un videogioco come Mario Kart. La competizione si concentra sulle differenze tra le vetture e le strategie adottate, con alcune squadre che sembrano avere un ruolo più favorevole rispetto ad altre.

La nuova F1 2026 divide per gestione dell'energia, aerodinamica attiva e duelli "da Mario Kart", ma il vero nodo emerso nel GP d'Australia è il vantaggio Mercedes tra politica, regolamento e pista.