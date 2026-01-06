F1 Mercedes annuncia data e modalità di presentazione della nuova W17

Mercedes ha annunciato la data e le modalità di presentazione della nuova W17, in vista del prossimo campionato di Formula 1. Con un calendario ridotto e innovazioni tecniche significative, le scuderie si preparano a un’annata caratterizzata da cambiamenti importanti. Gli appassionati seguono con attenzione ogni dettaglio, desiderosi di scoprire le novità che influenzeranno la stagione 2024.

Poco tempo per le scuderie di F1, nella preparazione al prossimo Mondiale. Il campionato della rivoluzione tecnica, con macchine e power unit di generazione diversa, tanta curiosità sta alimentando tra gli appassionati. Secondo alcuni rumours, Mercedes avrebbe trovato una maniera per sfruttare una zona grigia delle norme e avere un beneficio in termini di potenza. Lo scopriremo nelle prossime settimane, pensando ai primi test a porte chiuse dal 26 al 30 gennaio a Barcellona. Prima di questa scadenza bisognerà togliere i veli sulla nuova W17 e, a questo proposito, sarà una presentazione a "piccole dosi".

