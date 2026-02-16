Reggiana Vince all’Ultimo Secondo a Venezia | 81-79 Rilancio in Campionato

La Pallacanestro Reggiana ha battuto Venezia all’ultimo secondo, vincendo per 81-79 e dando una spinta alle proprie speranze di classifica. La partita si è decisa in volata, con un canestro decisivo negli ultimi istanti e una difesa intensa che ha impedito ai padroni di casa di ribaltare il risultato.

La Reggiana Stende Venezia al Fotofinish: 81-79, una Vittoria che Rilancia le Ambizioni. La Pallacanestro Reggiana ha conquistato un successo prezioso e combattuto sul campo dell'Umana Venezia, vincendo per 81 a 79 una partita al cardiopalma valida per la ventesima giornata di campionato. Un risultato che interrompe una serie di risultati negativi nelle competizioni europee e infonde nuova fiducia in un gruppo che ambisce a un ruolo da protagonista nel campionato italiano. Una Partita Equilibrata, Decisa dall'Ultimo Secondo. L'incontro in terra veneta si è rivelato fin da subito una sfida intensa ed equilibrata.