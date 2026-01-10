Il Venezia vince a Reggio e balza al secondo posto in classifica
Il Venezia FC ottiene una vittoria importante a Reggio Emilia, superando la Reggiana nonostante un rigore sbagliato e un'espulsione. Con questo risultato, i veneti si posizionano al secondo posto in classifica, entrando per la prima volta in zona promozione diretta da inizio campionato. La conquista è resa possibile anche dalla sconfitta del Monza, che permette alla squadra di tornare tra le prime quattro della categoria.
Il Venezia Fc continua a vincere e convincere, supera la Reggiana a Reggio-Emilia, nonostante un rigore sbagliato e un'espulsione, ed entra per la prima volta da inizio campionato in zona promozione diretta, superando il Monza, complice la sconfitta a sorpresa dei lombardi con l'Entella.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
