Una nuova tecnologia, chiamata Pet Phone, consente ai proprietari di cani di comunicare con i loro animali anche a distanza. Attraverso questo dispositivo, il cane può chiamare il proprietario quando desidera, indipendentemente dalla distanza. Fino a poco tempo fa, le uniche possibilità erano parlare o accarezzare gli animali, ma ora la tecnologia apre nuove possibilità di interazione.

Se fino a ieri potevamo solo parlare o accarezzare il nostro animale domestico, oggi la tecnologia ci permette di fare molto di più. Con PetPhone, il nuovo “ smartphone per animali ”, il cane o il gatto può chiamare il proprietario, ricevere messaggi vocali, essere geolocalizzato ovunque nel mondo e persino interagire con videochiamate in tempo reale. Questo dispositivo, accessibile e facile da usare, rivoluziona la relazione uomo-animale, trasformando ogni distanza in un ponte emotivo e assicurando sicurezza, benessere e connessione continua. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, PetPhone non solo avvisa di anomalie comportamentali o di salute, ma permette anche di intrattenere l’animale e di socializzare con altri proprietari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il tuo cane ti chiama anche se sei a chilometri di distanza: come funziona il Pet Phone

Se ti squilla il cellulare, da oggi potrebbe essere il tuo cane a chiamarti: ecco il primo Pet PhoneNon stiamo parlando di un finto telefonino in gomma per far giocare il nostro animale domestico, ma di un vero apparecchio funzionante che oltre alle...

“Anche se non ti sei più fatto sentire, io sono ancora qui con affetto. Congratulazioni per il tuo bambino”: le email di Sarah Ferguson riaccendono il mistero sui figli segreti di EpsteinNei documenti Usa un messaggio dell’ex duchessa di York fa riferimento a un “baby boy” del finanziere, mai confermato ufficialmente, e riapre il nodo...

Give Me The Orc Girl No One Wanted! He SAID After Being Offered 10 Mail-Order Orc Girls

Tutti gli aggiornamenti su Pet Phone.

Argomenti discussi: Il tuo cane può chiamarti al telefono? Con PetPhone ora è realtà.

Se ti squilla il cellulare, ora a chiamarti potrebbe essere il tuo caneCan che abbaia, ti chiama al cellulare. Nell’epoca di una società iperconnessa, poteva mancare un telefonino per Pet che permettesse al nostro cane di contattarci? Ovviamente no, ed infatti al CES ... vanityfair.it

Il tuo cane può chiamarti al telefono? Con PetPhone ora è realtàPetPhone è il nuovo smartphone per animali domestici che rivoluziona la pet care: GPS globale senza SIM, comunicazione bidirezionale con il proprietario. msn.com