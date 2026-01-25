Al CES 2026 è stato presentato il primo «Pet Phone», un telefono pensato specificamente per animali domestici. Questa innovazione permette a cani e gatti di chiamare i propri proprietari, offrendo anche la possibilità di monitorare le attività del proprio animale quando non si è in casa. Un dispositivo che mira a migliorare la comunicazione tra pet e proprietari, integrando tecnologia e cura quotidiana.

Non stiamo parlando di un finto telefonino in gomma per far giocare il nostro animale domestico, ma di un vero apparecchio funzionante che oltre alle attività dei comuni cellulari, ne ha un’altra davvero interessante: permette al cane (o al gatto) di far partire una telefonata, anzi, una videochiamata! Questo telefonino, prodotto da GiocalMe, si chiama PetPhone C-Plus Suite ed ha l’obiettivo dichiarato di migliorare il benessere dei nostri animali domestici, soprattutto di quelli che soffrono di solitudine e quelli più ansiosi (potremo aggiungerlo agli altri dispositivi per la gestione a distanza degli animali domestici). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Se ti squilla il cellulare, da oggi potrebbe essere il tuo cane a chiamarti: ecco il primo Pet Phone

