Vuelle ha passato una settimana difficile dopo la sconfitta a Scafati, dove l’assenza di Maretto si è fatta sentire. La squadra ha faticato a trovare ritmo e ha mostrato segni di stanchezza, mentre i tifosi si chiedevano come sarebbe andata senza il giocatore chiave. Alla fine, Leka ha elogiato i suoi per aver tentato una rimonta spettacolare, anche se il risultato non è cambiato. Durante il match, si è visto anche un episodio controverso vicino alla fine, che ha suscitato commenti tra gli spettatori.

Riso amaro quello di Leka che alla fine loda i suoi uomini per la grande rimonta – finita male – al termine di un match dove si è vista, a due passi dalla fine, anche una sceneggiata degna del miglior Merola. Un rimpallo tra gli arbitri – palla a destra e poi a sinistra – dove mancava solamente il lancio della monetina. E per fortuna che si era davanti ad un incontro per la testa della classifica, per cui si sarebbe presupposta la scelta di una terna arbitrale all’altezza della situazione. Riso amaro, ma nonostante tutto, la Vuelle resta prima in classifica anche se si ritrova alle spalle, con soli due punti di scarto, sei formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, una settimana per riprendere fiato. A Scafati il grande assente è stato Maretto

