Vuelle la ’garra’ di Maretto | Che battaglia

Oki Maretto si prepara a scendere in campo con la sua energia, alimentata dalla passione per il derby. La sfida tra le due squadre si avvicina, e i tifosi si raccolgono sugli spalti, ansiosi di vedere chi avrà la meglio. Maretto, noto per la sua grinta, ha promesso di mettere tutta la sua determinazione in questa partita. La serata promette emozioni forti, con i protagonisti pronti a dare il massimo sul campo. La gara è attesa con grande entusiasmo da parte di tutti gli appassionati.

L’attesa per la partita che cresce di ora in ora, con l’atmosfera del derby che si annuncia straordinaria: una serata perfetta per la "garra" che ha in corpo uno come Oki Maretto che sta già scaldando i motori. "E’ sempre bello quando c’è una risposta del genere da parte della gente - dice l’argentino -, mi ricorda un po’ il clima che regnava lo scorso anno prima della sfida con la Fortitudo. E’ un effetto che ti dà una carica in più rispetto a quella che già senti dentro". Una gara che promette scintille non solo dal punto di vista emotivo ma anche sotto il profilo del talento: "Rimini è una buonissima squadra, ne siamo consapevoli e lo dice anche la classifica; hanno giocatori forti, alcuni anche di caratura superiore all’A2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle la ’garra’ di Maretto: "Che battaglia" Leggi anche: Vuelle, una settimana per riprendere fiato. A Scafati il grande assente è stato Maretto Leggi anche: Vuelle attesa dalla battaglia di Cividale. Una tappa cruciale verso la promozione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Vuelle la ’garra’ di Maretto: Che battagliaL’argentino è carico per il derby: E’ sempre bello quando c’è una risposta così da parte della gente. Fisicità e tattica le chiavi del match ... ilrestodelcarlino.it Vuelle, il derby ha già battuto il record di presenze all'ArenaPESARO Cresce l’attesa tra i tifosi biancorossi in vista del derby dell’Adriatico contro Rimini in programma domenica alle 18 alla ... msn.com