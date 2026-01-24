Il tecnico montenegrino Dusko Ivanovic ha analizzato la sconfitta della Virtus contro la Stella Rossa, evidenziando una prova insufficiente in fase difensiva e poca aggressività da parte dei suoi. Secondo Ivanovic, la squadra ha commesso pochi falli, ma non è stata abbastanza cattiva e determinata, mettendo in evidenza gli aspetti da migliorare per le prossime partite. Un giudizio diretto e sobrio sulla prestazione dei suoi.

E’ mancata soprattutto la difesa. Chiaro, netto, come al solito, coach Dusko Ivanovic commenta la sconfitta della sua Virtus con la Stella Rossa con lucidità e con il solito pragmatismo. "Complimenti a Belgrado che ha vinto com merito, hanno giocato bene, ma lo hanno fatto perché noi non abbiamo fatto bene quel che dovevamo fare – sottolinea il coach montenegrino – in difesa siamo andati molto male, è stata proprio una cattiva prestazione difensiva per noi". Una Virtus “leggera” sui contatti con gli avversari visto il metro dell’Eurolega? Ivanovic non ha dubbi. "Dobbiamo essere più cattivi? Il nostro problema con la Stella Rossa è che non abbiamo giocato come loro, dobbiamo essere più aggressivi e più energici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tecnico montenegrino non è soddisfatto della prova dei suoi: "Fatti solo 15 falli, poco aggressivi». Ivanovic: "Siamo stati poco cattivi. La nostra difesa è andata male»

