Il primo gol bianconero non si dimentica mai. Manuel Nicoletti ha suggellato la sua annata con l’Ascoli con il primo gol personale. A Pontedera è stato proprio lui a rompere gli equilibri e consentire alla formazione di Tomei di passare avanti per poi calare un tris fondamentale per restare in corsa ai vertici della classifica. "Quella sul Pontedera non è stata una vittoria banale perché nel girone di ritorno si affrontano squadre bisognose di punti e più spregiudicate – commenta il difensore –, quindi l’attitudine e il modo di affrontare gli avversari è diverso. Vorrei evidenziare che guardando la classifica il risultato poteva sembrare scontato, ma non è stato così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nicoletti esulta per il suo primo gol: "Ma adesso Ascoli serve maturità"

