Dietro all' ambulanza fino in ospedale poi sul treno e infine condotto in canile | Diego sta per ritrovare il suo amato proprietario

Diego ha seguito l’ambulanza fino in ospedale, dove il proprietario si sottoporrà all’intervento al femore, causa di un incidente. Il cane, che aveva cercato di inseguire il mezzo di soccorso, è stato poi trasferito sul treno e infine condotto al canile locale. La speranza è che, dopo l’operazione, possa riabbracciare il suo amico umano. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti.

Il proprietario del cagnolino sarà operato oggi: "Appena sarà trasferito nella struttura per la riabilitazione, gli porteremo per una visita il suo giovanotto peloso", annuncia Gianna Senatore È stata fissata per oggi, l'operazione al femore del proprietario di Diego, il cagnolino di San Marzano di cui la nostra redazione ha raccontato domenica, dopo che aveva tentato di inseguire l'ambulanza con a bordo il suo amico umano, per poi finire su un treno diretto nel napoletano nella speranza di ritrovarlo. A recuperarlo, come è noto, un volontario, a Castellammare. "La storia di Diego ha avuto un coinvolgimento emotivo pazzesco, eppure non dovrebbero sorprenderci la fedeltà e l'amore di cui sono capaci gli animali -ha osservato l'animalista Gianna Senatore del canile di Nocera, dove Diego è ospite fino alle dimissioni del suo proprietario - In un mondo che annega nella cattiveria, loro restano una boccata di ossigeno per chi ancora spera". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

