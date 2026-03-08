Il sondaggione di Schlein tra Baglioni e Venditti

Un sondaggio condotto dal partito di Schlein ha coinvolto artisti come Baglioni e Venditti. Baglioni ha rivolto un semplice “Tu come stai?”, mentre Venditti ha presentato un elenco di nomi come Anna, Luigi e Giovanni, accompagnati dalle loro storie di vita. Il risultato mostra come il Pd di Schlein stia cercando di avvicinarsi alla gente attraverso momenti di condivisione più diretti.

partito democratico “Tu come stai?” la prima domanda del questionario diretto a 13mila cittadini. Alto il timore per la democrazia, la prima richiesta il salario minimo. partito democratico “Tu come stai?” la prima domanda del questionario diretto a 13mila cittadini. Alto il timore per la democrazia, la prima richiesta il salario minimo. Tra il “Tu come stai?” di Baglioni e l’elenco vendittiano di nomi, Anna, Luigi, Giovanni, con le loro storie di vita, il Pd di Schlein si fa pop. Acquario romano, pochi metri dalla stazione Termini, sabato mattina. Si chiude sotto la regia di Marta Bonafoni, con una grande assemblea, il percorso di ascolto dei dem partito a fine gennaio, dal titolo “l’Italia che sentiamo“: una mobilitazione che ha tenuto insieme la campagna referendaria e un ascolto capillare con banchetti nelle strade di tutta Italia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il sondaggione di Schlein tra Baglioni e Venditti Il sondaggione manda di traverso il Capodanno alla sinistra: l’Italia premia il governo. Per Schlein e compagni numeri spietati e sentenza senza appelloEsiste una distanza siderale, quasi una faglia geologica, tra il racconto catastrofista delle opposizioni e la percezione reale degli italiani. E’ morto Roberto Rosati, alias Bob Rose. La sua chitarra per Baglioni, De Gregori, Venditti e DallaFirenze, 10 gennaio 2026 – Lutto nel mondo della musica a Firenze per la morte di Roberto Rosati, alias Bob Rose. Contenuti e approfondimenti su Il sondaggione di Schlein tra Baglioni.... Argomenti discussi: Legge elettorale, fermi tutti: c’è un dettaglio che favorisce Schlein. Sondaggi politici, Meloni e Schlein in calo mentre Conte guadagna consensoGli ultimi sondaggi politici registrano l’arretramento di FdI e PD, entrambi in calo dello 0,5%, mentre il M5S guadagna terreno e va al 12,4% ... quifinanza.it Ultimo sondaggio SWG: il centro-destra cresce, Schlein e Conte in caloL'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 di lunedì 23 febbraio, che segna le intenzioni di voto in caso di elezioni, mostra passi avanti del ... iltempo.it