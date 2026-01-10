E’ morto Roberto Rosati alias Bob Rose La sua chitarra per Baglioni De Gregori Venditti e Dalla

È scomparso Roberto Rosati, conosciuto come Bob Rose, figura stimata nel panorama musicale fiorentino. La sua chitarra ha accompagnato artisti come Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Lucio Dalla. La sua esperienza e il suo contributo rimarranno un esempio di professionalità e passione nel mondo della musica italiana. Firenze piange la perdita di un musicista che ha lasciato un segno importante nella scena musicale locale e nazionale.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Lutto nel mondo della musica a Firenze per la morte di Roberto Rosati, alias Bob Rose. Alla chitarra in canzoni come Solo di Claudio Baglioni, Anidride Solforosa di Lucio Dalla, Buffalo Bill di Francesco De Gregori e Lilli di Antonello Venditti c'era lui. Maestro delle sei corde, a sedici anni iniziò a studiare chitarra classica e nel 1970 entrò alla casa discografica RCA. Fondò nel 1978 fonda gli Extra con Walter Savelli, Moreno Signorini, Marco Falagiani e Carlo Felice Marcovecchio, coi quali inciderà "Come sei" e "Maria Maddalena" firmati da Claudio Bagliani con lo pseudonimo di Cucaio.

