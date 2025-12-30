Il recente sondaggio evidenzia un sostegno crescente nei confronti del governo, contrariamente alle critiche della sinistra. I dati mostrano una distanza significativa tra le narrazioni delle opposizioni e l’opinione pubblica, che appare più orientata verso una valutazione positiva delle politiche attuate. Questa discrepanza riflette una realtà complessa, in cui le percezioni degli italiani si discostano dai discorsi più pessimisti, offrendo uno sguardo più equilibrato sulla situazione politica attuale.

Esiste una distanza siderale, quasi una faglia geologica, tra il racconto catastrofista delle opposizioni e la percezione reale degli italiani. Mentre dai banchi della sinistra si continua a evocare un’apocalisse imminente e il “disastro dietro l’angolo”, i cittadini sembrano abitare un altro Paese, continuando a confermare la propria fiducia a Giorgia Meloni e alla sua squadra di governo. A certificarlo è l’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, una sorta di bilancio finale del 2025 che suona come una doccia gelata per chi sperava in un crollo, o anche in una semplice flessione significativa della maggioranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il sondaggione manda di traverso il Capodanno alla sinistra: l’Italia premia il governo. Per Schlein e compagni numeri spietati e sentenza senza appello

