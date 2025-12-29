Il siero capelli riparatore di Kerastase che agisce in una notte

Il siero capelli riparatore di Kerastase, formulato per agire durante la notte, è ideale per migliorare la morbidezza dei capelli secchi. Il Kerastase 8h Magic Night Serum combina vitamine, proteine e niacinamide, contribuendo a riparare e nutrire i capelli mentre si dorme. La sua applicazione regolare permette di ottenere capelli più sani, morbidi e visibilmente più forti, senza richiedere processi complessi o tempi aggiuntivi durante il giorno.

Questo siero anticaduta capelli di Kérastase è il più amato con 5000 recensioni entusiastiche e -84% di caduta - Tutti perdiamo tra i 50 e i 100 capelli al giorno e, anche se questo numero può sembrare spaventoso, è assolutamente normale, perché fa parte della fase naturale di vita dei capelli.

