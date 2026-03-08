Il Sassuolo sfida la Lazio Serve un match da ’record’

Il Sassuolo si prepara ad affrontare la Lazio in una partita che potrebbe entrare nella storia del club, con l’obiettivo di migliorare alcune prestazioni record. L’ultima sfida tra le due squadre si è giocata all’Olimpico due anni fa, terminata con un pareggio 1-1, quando il Sassuolo era già retrocesso e il match risultava privo di significato per entrambe le squadre.

di Stefano Fogliani SASSUOLO L’ultima contro la Lazio all’Olimpico, nel maggio di due anni fa, fu una tristezza, con il Sassuolo già retrocesso in B che pareggiava 1-1 una partita che non gli disse nulla. L’ultima in generale, invece, la si giocò al Mapei Stadium a settembre e fu la prima delle undici vittorie che il Sassuolo riaffacciatosi alla massima serie ha raccolto fin qua, garantendosi una classifica importante e ampie possibilità di sorprendere ancora da qui alla fine. All’Olimpico, domani sera, la squadra di Fabio Grosso ne cerca un’altra di vittoria, e pazienza se le consuetudini con la Lazio non sono il massimo. Contro i biancocelesti, il Sassuolo, non vince dal dicembre del 2021, contro la Lazio all’Olimpico addirittura dalla stagione del Covid, quella che l’epidemia allungherà fino all’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I successi nell'Olimpico biancoceleste sono arrivati solo nelle stagioni migliori. Berardi vuole tagliare un altro traguardo: manca un gol e saranno 130 in A.

Lazio Sassuolo, il centrocampista neroverde Luca Lipani ha parlato delle ambizioni dei neroverdi per questa fase finale del campionato di Serie A

