Zielinski sfida il Sassuolo | a caccia del record personale tra i nerazzurri

Piotr Zielinski si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo, deciso a continuare la serie positiva dell’Inter in campionato. Il centrocampista polacco punta a raggiungere un record personale, e questa partita rappresenta un’occasione importante per lui. I nerazzurri vogliono mantenere il ritmo e conquistare altri punti in classifica.

Inter News 24 Zielinski sfida il Sassuolo con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva in campionato: il polacco cerca il record. Il prossimo impegno di campionato mette di fronte i nerazzurri e il Sassuolo, una sfida che per Piotr Zielinski non è mai banale. Il centrocampista polacco, mezzala di qualità tecnica superiore e pilastro della nazionale polacca, vede nei colori neroverdi la sua vittima preferita in Serie A. Le statistiche parlano chiaro: gli emiliani sono la compagine contro cui il calciatore ha partecipato a più marcature nel massimo campionato italiano, collezionando ben otto contributi totali tra reti siglate e assist vincenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

