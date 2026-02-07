Piotr Zielinski si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo, deciso a continuare la serie positiva dell’Inter in campionato. Il centrocampista polacco punta a raggiungere un record personale, e questa partita rappresenta un’occasione importante per lui. I nerazzurri vogliono mantenere il ritmo e conquistare altri punti in classifica.

Inter News 24 Zielinski sfida il Sassuolo con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva in campionato: il polacco cerca il record. Il prossimo impegno di campionato mette di fronte i nerazzurri e il Sassuolo, una sfida che per Piotr Zielinski non è mai banale. Il centrocampista polacco, mezzala di qualità tecnica superiore e pilastro della nazionale polacca, vede nei colori neroverdi la sua vittima preferita in Serie A. Le statistiche parlano chiaro: gli emiliani sono la compagine contro cui il calciatore ha partecipato a più marcature nel massimo campionato italiano, collezionando ben otto contributi totali tra reti siglate e assist vincenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Zielinski sfida il Sassuolo: a caccia del record personale tra i nerazzurri

Dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato.

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter: tutto quello che c'è da sapere; SASSUOLO NEL MIRINO DA AKANJI A ZIELINSKI CHIVU RITROVA L’ASSE; Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter (Serie A); Probabili 24ª: Chivu insiste con Pio-Lautaro, Kean titolare.

Zielinski, il Sassuolo porta bene: i numeri. E nel mirino un altro record personaleIl centrocampista polacco, sempre più importante per l'Inter, ha dimostrato di avere un feeling particolare con gli emiliani ... msn.com

Serie A, Sassuolo-Inter: le ultime sulle formazioniInter e Sassuolo si preparano a sfidarsi domenica alle 18:00 al Mapei Stadium, in un match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. L'Inter, guidata da Cristian Chivu, punta ... it.blastingnews.com

Cristian Chivu ha deciso di far riposare totalmente Yann Sommer, Manuel Akanji, Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Assisteranno alla sfida dalla tribuna. Out anche Matteo Darmian, per una gastroenterite acuta. Oltre agli infortunati Denzel Dumfries, Hakan C facebook

INTER - Zielinski: "Sfida importantissima, l'avversario non va sottovalutato" ift.tt/U16eVR0 x.com