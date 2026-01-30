Alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma va in scena il match più atteso del weekend. Lazio e Genoa si affrontano in un’anticipo di Serie A che può pesare molto nella corsa all’Europa. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia per conquistare i tre punti e avvicinarsi ai loro obiettivi stagionali. La partita si annuncia combattuta e decisiva per il futuro di entrambe.

Alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si gioca l’anticipo della 23ª giornata di Serie A tra Lazio e Genoa, una sfida che si presenta come decisiva per le ambizioni europee delle due squadre. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, affrontano il Grifone di Daniele De Rossi in un contesto di tensione crescente all’interno del club romano. La partita si gioca in un’atmosfera particolare: la Curva Nord ha annunciato il boicottaggio dello stadio, chiedendo ai tifosi di non recarsi all’Olimpico per protestare contro la gestione del presidente Claudio Lotito. Il disertore potrebbe trasformare l’Olimpico in uno stadio quasi deserto, un evento raro in un campionato dove la passione dei tifosi è spesso un fattore determinante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Match clou del weekend: Lazio sfida il Genoa con biglietto da 3 punti in palio per la corsa all’Europa

Approfondimenti su Lazio Genoa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Dalla pioggia spunta Guarisa: urrà Monsummano contro lo Spedalino; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due; Le gare del weekend del 25 gennaio: è il fine settimana delle mezze maratone!; Terme Salus impegnate in casa contro Moncalieri per un match clou in chiave play-out.

Dalla pioggia spunta Guarisa: urrà Monsummano contro lo SpedalinoIl match clou del weekend di Prima: primo tempo arancioblu, meglio i locali nella ripresa. La decide la zampata del bomber amaranto al 75? Dallo scivoloso e pesante moticcio dello stadio Strulli emerg ... pistoiasport.com

Il clou del weekend è City-Tottenham, Atletico e Om cercano il riscattoHaaland contro Richarlison nella sfida tra Manchester City e Tottenham, clou del fine settimana europeo. Tra gli altri incontri di cartello sono da segnalare Newcastle-Liverpool, Villarreal-Girona e ... ansa.it

Il match clou del weekend di Prima: primo tempo arancioblu, meglio i locali nella ripresa. La decide la zampata del bomber amaranto al 75' - facebook.com facebook

Weekend di fuoco in Europa: Arsenal-Manchester United il clou, big match in Liga e Bundes x.com