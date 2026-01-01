serve una nuova fase con un diverso modello di sviluppo

La finanziaria 2026 si configura come un momento di svolta nel nostro sistema socio-economico, segnando un nuovo modello di sviluppo. È fondamentale definire politiche e interventi mirati a consolidare una crescita sostenibile e equilibrata, in linea con le sfide del futuro. Questa fase rappresenta un’opportunità per mettere a punto strategie efficaci e durature, ponendo le basi per un progresso stabile e condiviso nel prossimo decennio.

La finanziaria 2026 deve rappresentare per il nostro sistema socio-economico la pietra miliare del prossimo lustro. Un periodo nel quale sarà fondamentale dare corso ad un sistemica innovazione e modernizzazione del modus vivendi e operandi di famiglie e imprese. La crescita del quinquennio che sta approdando alla fine, è stata sostanzialmente insufficiente e il divario di efficientamento complessivo è rimasto fermo in tutte le componenti essenziali. L’attuale governo ha avuto il merito di percorrere una strada virtuosa per quanto attiene ai conti pubblici, portando il disavanzo all’equilibrio e cercando di ridurre il debito pubblico, mission impossible con la striminzita crescita che è stata ben distante dal punto percentuale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

#DanielaFumarola intervistata da 'Avvenire': "Serve una nuova politica di concertazione, anche in vista della fine del Pnrr: questa è la sfida che la Cisl lancia al Governo e alle altre parti sociali. Dobbiamo evitare una nuova, pericolosa fase di stagnazione.

