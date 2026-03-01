Juventus Di Canio Col Gala troppi rimpianti andata da incubo

Paolo Di Canio ha parlato della Juventus e dei rimpianti legati alla partita contro il Galatasaray durante un intervento negli studi di Sky Sport. Ha definito l’andata come un incubo e ha commentato il clima emotivo che si è creato attorno alla squadra dopo l’esito della sfida. Le sue parole si sono concentrate sui sentimenti di rimpianto e delusione dei bianconeri.