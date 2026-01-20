Il Prato annuncia l’ingaggio di Alessandro Dal Canto come nuovo allenatore. La società laniera ha scelto un tecnico di esperienza e riconosciuto nel panorama calcistico, con l’obiettivo di rafforzare il progetto e migliorare le prestazioni della squadra. La conferma del cambio in panchina rappresenta un passo importante per il club, che punta a un percorso di crescita sotto la guida di Dal Canto.

Prato, 20 gennaio 2026 - Il nuovo tecnico del Prato è Alessandro Dal Canto. Un vero e proprio colpaccio per la società laniera, che si è aggiudicata un profilo di altissimo prestigio. Basti pensare che il tecnico di Castelfranco Veneto ha nel suo curriculum solo esperienza fra B e C: quella in biancazzurro sarà quindi la prima volta in quarta serie. Classe 1975, dopo un passato da giocatore, Dal Canto ha avviato nel 2009 la propria avventura da allenatore, cominciata dal Padova Primavera e poi Prima squadra. A seguire, ecco le panchine di Vicenza, Venezia, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbese e Carrarese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, il nuovo tecnico è Dal Canto

